ЦСКА ярко поздравил Вагнера Лава с 37-летием

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ЦСКА ярко поздравил Вагнера Лава с 37-летием

Фото твиттер ЦСКА

Сегодня, 11 июня, нападающий "Кайрата" Вагнер Лав отмечает свой 37-й день рождения.

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила бразильца в твиттере.

"Единственный. Неповторимый. Легендарный. Нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения! Feliz Aniversário!" - написали армейцы.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

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