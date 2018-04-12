ЦСКА забил "Арсеналу" второй мяч. До полуфинала остался еще один гол

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ЦСКА забил "Арсеналу" второй мяч. До полуфинала остался еще один гол

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала".

В середине второго тайма счет 2:0 в пользу армейцев.

Напомним, что в первом матче ЦСКА уступил 1:4 и для выхода в полуфинал россиянам осталось забить всего один мяч.

Не пропустите: ЦСКА обыгрывает "Арсенал" после первого тайма. | http://soccernews.ru

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