ЦСКА забил "Арсеналу" второй мяч. До полуфинала остался еще один гол

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала".

В середине второго тайма счет 2:0 в пользу армейцев.

Напомним, что в первом матче ЦСКА уступил 1:4 и для выхода в полуфинал россиянам осталось забить всего один мяч.

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