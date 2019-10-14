ЦСКА забил курьёзный гол в товарищеском матче с "Коломной" (видео)

Теги цска москваколомна

ЦСКА забил курьёзный гол в товарищеском матче с "Коломной" (видео)

Игроки ЦСКА во время товарищеского матча с "Коломной" воспользовались расслабленностью и невнимательностью соперников.

На 35-й минуте при счёте 2:1 армейцы быстро разыграли штрафной и без сопротивления забили гол. Отличился Константин Марадишвили. Смотрите, как это было!

В итоге ЦСКА разгромил "Коломну" со счётом 5:1.

Не пропустите: ЦСКА интересуется полузащитником "Бешикташа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"

Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов