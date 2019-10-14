ЦСКА забил курьёзный гол в товарищеском матче с "Коломной" (видео)

Игроки ЦСКА во время товарищеского матча с "Коломной" воспользовались расслабленностью и невнимательностью соперников.

На 35-й минуте при счёте 2:1 армейцы быстро разыграли штрафной и без сопротивления забили гол. Отличился Константин Марадишвили. Смотрите, как это было!

Что мы знаем о 14 октября:



1. Игроки «Коломны» все еще ждут штрафного ЦСКА



2. Игроки «Барселоны» все еще ждут углового «Ливерпуля» pic.twitter.com/hEB98o9vf0 — Sports.ru (@sportsru) October 14, 2019

В итоге ЦСКА разгромил "Коломну" со счётом 5:1.

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