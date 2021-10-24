ЦСКА забил юбилейный гол в РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
ЦСКА на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ.
Автором третьего гола московского клуба на 89-й минуте стал российский форвард Антон Заболотный. Этот гол стал для ЦСКА юбилейным — 1000-м в РПЛ, сообщает пресс-служба чемпионата России.
Благодаря этой победе ЦСКА вышел на 3-е место в таблице РПЛ сравнявшись с "Зенитом" и "Динамо" по очкам.
Также не пропустите: "Челси" не станет выкупать Сауля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бензема высказался о возможном получении "Золотого мяча"
-
Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированного
-
"Лион" близок к подписанию Азмуна
-
Сульшер прокомментировал плохую форму "Манчестер Юнайтед"
-
Анчелотти высказался об "Эль Класико" без Роналду, Месси и Рамоса
-
1
Роналду защитил Сульшера от критики
-
Мюллер высказался об отказе Киммиха вакцинацинироваться
-
Пиоли прокомментировал победу "Милана" над "Болоньей"
-
ЦСКА забил юбилейный гол в РПЛ
-
"Челси" не станет выкупать Сауля
-
Агент Крооса рассказал об уходе игрока из "Баварии"
-
Главные новости дня: 23 октября
-
У "Барселоны" возникли сложности с покупкой Ольмо
-
1
Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетик" обыграл "Вильярреал" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Милан" одержал феерическую победу над "Болоньей"
-
Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России
-
Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А
-
Это’О рассказал, как он организовал переход Кокорина в "Анжи"