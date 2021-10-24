ЦСКА забил юбилейный гол в РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

ЦСКА на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ.

Автором третьего гола московского клуба на 89-й минуте стал российский форвард Антон Заболотный. Этот гол стал для ЦСКА юбилейным — 1000-м в РПЛ, сообщает пресс-служба чемпионата России.

Благодаря этой победе ЦСКА вышел на 3-е место в таблице РПЛ сравнявшись с "Зенитом" и "Динамо" по очкам.

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