ЦСКА заинтересовался бывшей трансферной целью "Зенита"

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ЦСКА заинтересовался бывшей трансферной целью "Зенита"

ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару, сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Штутгарт" оценивает хавбека в 12 миллионов евро, но может согласиться отдать его в аренду с обязательством выкупа. 

Стоит отметить, что два года назад аргентинец был близок к переходу в "Зенит", но трансфер не состоялся.

22-летний Аскасибар выступает за "Штутгарт" с 2017 года. Всего он провел за немецкий клуб 63 матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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