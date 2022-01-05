ЦСКА заинтересован в хавбеке "Бордо"

Фото: инстаграм Отавио/Автор неизвестен

Московский ЦСКА заинтересован в хавбеке французского "Бордо" Отавио, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

По информации источника, армейский клуб уже общался с окружением футболиста и намерен сделать официальное предложение о трансфере игрока уже в самое ближайшее время.

"Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с "Бордо" о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях", — сказал источник.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 17 матчах за "Бордо", в которых не отличился голевыми действиями.

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