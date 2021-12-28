ЦСКА заинтересован в хавбеке "Фейеноорда"

Турецкий хавбек "Фейеноорда" Оркун Кёкчю может перейти в клуб РПЛ, сообщает Galapost. На полузащитника претендует московский ЦСКА.

По информации источника, голландский клуб готов отпустить с Кёкчю уже в январе. Футболистом также интересуются "Фиорентина", "Рома" и "Аталанта".

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за "Фейеноорд" 30 матчей во всех турнирах, в которых два гола и сделал 6 ассистов.

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