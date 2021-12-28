ЦСКА заинтересован в хавбеке "Фейеноорда"
Турецкий хавбек "Фейеноорда" Оркун Кёкчю может перейти в клуб РПЛ, сообщает Galapost. На полузащитника претендует московский ЦСКА.
По информации источника, голландский клуб готов отпустить с Кёкчю уже в январе. Футболистом также интересуются "Фиорентина", "Рома" и "Аталанта".
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за "Фейеноорд" 30 матчей во всех турнирах, в которых два гола и сделал 6 ассистов.
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|Рома
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
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|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
|28
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
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