ЦСКА заинтересован в подписании хавбека "Зенита"

Московский ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника питерского "Зенита" Олега Шатова, информирует ФАН.

По сведениям источника, армейцы готовы как взять в аренду 27-летнего хавбека, так и выкупить его контракт за 6 миллионов евро. Однако переговоры по возможному переходу игрока между клубами продвигаются медленно из-за позиции "сине-бело-голубых", которые все еще надеются обменять не нужного им футболиста на форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Напомним, Арустамян озвучил финансовые требования "Зенита" по Шатову. | soccernews.ru