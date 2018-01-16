ЦСКА заинтересован в подписании хавбека "Зенита"

Теги цска москвафедор смоловзенит санкт-петербурголег шатовкраснодар

ЦСКА заинтересован в подписании хавбека "Зенита"Московский ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника питерского "Зенита" Олега Шатова, информирует ФАН.

По сведениям источника, армейцы готовы как взять в аренду 27-летнего хавбека, так и выкупить его контракт за 6 миллионов евро. Однако переговоры по возможному переходу игрока между клубами продвигаются медленно из-за позиции "сине-бело-голубых", которые все еще надеются обменять не нужного им футболиста на форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Напомним, Арустамян озвучил финансовые требования "Зенита" по Шатову. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов