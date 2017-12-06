ЦСКА заканчивал матч с "Манчестер Юнайтед" без легионеров

В матче шестого тура группового турнира Лиги Чемпионов ЦСКА проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2).

В стартовом составе армейцев вышли девять россиян и двое бразильцев - Витиньо и Марио Фернандес. Впрочем последний является натурализованным игроком, имеет российский паспорт и играет за сборную России.

На 82-й минуте на замену вместо Витиньо вышел Тимур Жамалетдинов и ЦСКА закончил встречу с 11 россиянами в составе.

Состав ЦСКА в этом матче: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Кучаев, Набабкин (Хосонов, 90), Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66), Дзагоев.

Не пропустите: Гол Дзагоева в ворота "МЮ" переписан на Витиньо. | http://soccernews.ru