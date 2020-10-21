ЦСКА заключил партнерское соглашение с Mail.ru
Технологическая компания Mail.ru Group стала новым партнером ЦСКА.
"Mail.ru Group поможет клубу развивать официальное сообщество клуба во "ВКонтакте", проводить эфиры, конкурсы и прочие активности в соцсетях и на других онлайн-площадках компании с многомиллионной аудиторией.
Кроме того, Mail.ru Group и ЦСКА будут находить и воплощать новые форматы онлайн-взаимодействия с фанатами", - заявили в пресс-службе ЦСКА.
Напомним, что ранее ЦСКА обзавелся партнерами в лице "Промсвязьбанка", букмекерской компании "Фонбет" и Wildberries.
Читайте также: ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов дерби с "Динамо". | http://soccernews.ru
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