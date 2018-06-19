ЦСКА заключил выгодный спонсорский контракт
Государственная компания "Аэрофлот" заключила новый спонсорский контракт с ЦСКА, сообщает Aviation EXplorer.
По сведениям источника, соглашение будет действовать до лета 2019. За это время авиакомпания выплатит армейскому клубу девять миллионов долларов. Кроме того "Аэрофлот" будет заниматься организацией чартерных рейсов для клуба.
ЦСКА, в свою очередь, разместит логотип компании на футболках и на "ВЭБ Арене".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13