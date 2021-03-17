ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками

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ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщикамиФото: Твиттер ЦСКА.
Пресс-служба ЦСКА заявила о том, что 12-й номер теперь закреплен за болельщиками команды.

"12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками", – говорится в сообщении армейского клуба.

Напомним сегодня, 17 марта, ЦСКА встретится с "Зенитом" в рамках 23-го тура РПЛ. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

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