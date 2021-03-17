ЦСКА закрепил 12-й номер за болельщиками

Фото: Твиттер ЦСКА.

Пресс-служба ЦСКА заявила о том, что 12-й номер теперь закреплен за болельщиками команды.

"12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками", – говорится в сообщении армейского клуба.

12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками pic.twitter.com/pdqwU7cCrq — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021

Напомним сегодня, 17 марта, ЦСКА встретится с "Зенитом" в рамках 23-го тура РПЛ. Начало матча в 20:00 по московскому времени.