ЦСКА закроет трансфер Магнуссона на этой неделе

Теги цска москвабристоль ситихердур магнуссон

ЦСКА закроет трансфер Магнуссона на этой неделе

ЦСКА закроет трансфер защитника "Бристоль Сити" Хердюра Магнуссона уже на этой неделе, об этом заявил агент футболиста Бьярки Гунллаугссон.

"Нет причин для беспокойства. Мы на правильном пути, сделка завершится в среду или в четверг" - сказал агент.

СМИ утверждают, что армейский клуб заплатит за игрока сборной Исландии почти 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Мхитарян дал совет Головину. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов