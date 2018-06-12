ЦСКА закроет трансфер Магнуссона на этой неделе

ЦСКА закроет трансфер защитника "Бристоль Сити" Хердюра Магнуссона уже на этой неделе, об этом заявил агент футболиста Бьярки Гунллаугссон.

"Нет причин для беспокойства. Мы на правильном пути, сделка завершится в среду или в четверг" - сказал агент.

СМИ утверждают, что армейский клуб заплатит за игрока сборной Исландии почти 3,5 миллиона евро.

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