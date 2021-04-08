ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

Фото: Твиттер @pfc_cska

Сегодня основному голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву исполнилось 35 лет. Клуб решил неординарно поздравить своего капитана и в честь праздника записал песню и снял клип.

"Всей красно-синей семьей поздравляем нашего капитана с юбилеем! Здоровья, сухарей и долгих лет с нами! Игорь, с днем рождения! Спасибо нашим мальчишкам из Академии ПФК ЦСКА — нашему светлому будущему. Респект нашим активным фанатам за огненный перф", — подписала пресс-служба "армейцев" видео на ютуб-канале ЦСКА.

За свою карьеру в команде Акинфеев сыграл 666 матчей, в которых пропустил 588 голов. В его активе 20 выигранных трофеев.