ЦСКА заплатит за Бистровича около 300 тысяч евро

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ЦСКА заплатит за Бистровича около 300 тысяч евро
Полузащитник "Славен Белупо" Кристиян Бистрович близок к переходу в ЦСКА, сообщает Klikaj. 

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит около 300 тысяч евро. Хавбек уже прибыл в Германию для прохождения медобследования.

В этом сезоне 19-летний Бистрович провел за "Славен Белупо" 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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