ЦСКА запустил тематический поезд в московском метро

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ЦСКА запустил тематический поезд в московском метро

ЦСКА запустил тематический поезд в московском метро, сообщает официальный твиттер клуба.

"Сегодня на Замоскворецкую линию Московского метрополитена впервые вышел тематический поезд ЦСКА! Один из вагонов красно-синего поезда посвящён истории футбольной команды. Ловите поезд, фотографируйтесь и выкладывайте свои снимки" - говорится в публикации армейцев в микроблоге.

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