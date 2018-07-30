ЦСКА запустил тематический поезд в московском метро, сообщает официальный твиттер клуба.

"Сегодня на Замоскворецкую линию Московского метрополитена впервые вышел тематический поезд ЦСКА! Один из вагонов красно-синего поезда посвящён истории футбольной команды. Ловите поезд, фотографируйтесь и выкладывайте свои снимки" - говорится в публикации армейцев в микроблоге.

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