ЦСКА завершил 2017-й год с убытками в 25 миллионов евро

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ЦСКА завершил 2017-й год с убытками в 25 миллионов евроМосковский ЦСКА завершил 2017-й год с убытками почти в 25 миллионов евро, информирует РБК.

Такие данные финансовой деятельности армейцев оказались весьма неожиданными, так как буквально в прошлом году клуб смог получить прибыль в размере 12,5 миллиона евро. Однако тогда добиться таких показателей во многом позволил трансфер Ахмеда Мусы в "Лестер" .

Напомним, ЦСКА может подписать хавбека "Легии". | soccernews.ru

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