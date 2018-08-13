ЦСКА завершил 2017-й год с убытками в 25 миллионов евро

Московский ЦСКА завершил 2017-й год с убытками почти в 25 миллионов евро, информирует РБК.

Такие данные финансовой деятельности армейцев оказались весьма неожиданными, так как буквально в прошлом году клуб смог получить прибыль в размере 12,5 миллиона евро. Однако тогда добиться таких показателей во многом позволил трансфер Ахмеда Мусы в "Лестер" .

Напомним, ЦСКА может подписать хавбека "Легии". | soccernews.ru