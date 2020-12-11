ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо"

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы ЦСКА проиграл загребскому "Динамо".

"Армейцы" финишировали в группе на последнем месте, имея в активе 3 очка. "Динамо" с первого места вышло в плей-офф турнира.

"Динамо" Загреб - ЦСКА 3:1

Голы: Гвардиол, 28 - 1:0, Оршич, 41 - 2:0, Кастрати, 75 - 3:0, Бистрович, 76 - 3:1

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Мохаррами, Леовац (Перич, 21), Адеми (Франьич, 35), Якич, Оршич (Чуже, 78), Маер (Толич, 78), Кастрати, Гавранович (Атьемвен, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Карпов, 79), Щенников (Гайч, 71), Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон, Обляков, Ахметов (Тикнизян, 63), Бистрович, Шкурин (Чалов, 63).

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