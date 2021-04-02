ЦСКА заявил Ивицу Олича

Фото: твиттер ЦСКА

На сайте РПЛ появилось подтверждение внесения Ивицы Олича в заявку московского ЦСКА.

Хорват заявлен как главный тренер армейцев. Напомним, что клуб объявил о его назначении полторы недели назад.

По неофициальным данным, стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

Олич возглавил ЦСКА вместо уволенного Виктора Гончаренко. Новый наставник дебютирует 4 апреля в матче с "Тамбовом".

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