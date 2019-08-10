ЦСКА заявил самого молодого игрока в РПЛ

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ЦСКА заявил самого молодого игрока в РПЛ

15-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп заявлен для участия в матчах Российской Премьер-Лиги.

На сайте РПЛ голкипер значится под 49-м номером. Тороп, родившийся в 2003 году, является самым молодым игроком РПЛ, внесенным в заявку на сезон-2019/20.

Рост юного футболиста составляет 189 см, вес - 84 кг.

ЦСКА в данный момент занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на одно очко.

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