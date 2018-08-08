ЦСКА ждет ответа от Вернблума

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ЦСКА ждет ответа от ВернблумаМосковский ЦСКА может подписать контракт со своим бывшим полузащитником Понтусом Вернблумом, который в настоящее время находится в статусе свободного агента.

Как информирует ФАН, армейцы уже сделали предложение 32-летнему хавбеку о подписании контракта с окладом в 1,5 миллиона евро в год.

Ранее швед отклонил предложение греческого ПАОКа, который был готов платить ему 2 миллиона евро в год, однако почти половина этой суммы уходила бы на налоги.

Вернблум выступал за ЦСКА в период с 2012-го по 2018-й годы. Этим летом он отказался подписывать с ЦСКА новый контракт, не желая идти на понижение оклада с 2,1 миллиона евро за сезон до 1,5 миллиона евро.

Напомним, Алдонин оценил старт ЦСКА в новом сезоне. | soccernews.ru

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