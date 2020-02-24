ЦСКА зимой едва не подписал защитника "Байера"

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ЦСКА зимой едва не подписал защитника "Байера"

Журналистам Kicker стало известно о несостоявшемся переходе защитника Александара Драговича из "Байера" в ЦСКА во время зимнего трансферного окна.

Источник утверждает, что аренда 28-летнего футболиста в армейский клуб уже была согласована, однако в последний момент "фармацевты" сорвали сделку.

"Байер" потерял в январе другого центрбека Панайотиса Рецоса, поэтому решил сохранить в составе Драговича.

В текущем сезоне австриец сыграл за леверкузенскую команду 15 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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