ЦСКА зимой возобновлял интерес к Фюльжени

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Московский ЦСКА возвращался к кандидатуре полузащитника "Анжера" Анжело Фюльжени, которым клуб интересовался в августе.

По информации L’Equipe, армейцы пытались подписать 25-летнего француза после сорвавшегося перехода Микаэля Кюизанса.

Однако "Анжер" не принял предложение по своему игроку, после чего ЦСКА сконцентрировался на трансфере хавбека "Лилля" Юсуфа Языджи.

В текущем сезоне Фюльжени забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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