ЦСКА значительно поднял цену на Головина и продолжает переговоры по его трансферу

ЦСКА может продать полузащитника Александра Головина за 30-35 миллионов евро, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в данный момент российский клуб продолжает переговоры о продаже игрока с "Челси" и "Монако". Стоит отметить, что предложение клуба из Лиги 1 является более выгодным для армейцев.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 22-летний Головин провел за сборную России 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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