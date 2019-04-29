ЦСКА значительно улучшил предложение Дзагоеву по новому контракту



ЦСКА продолжает переговоры с полузащитником Аланом Дзагоевым о продлении контракта, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб готов платить футболисту зарплату в размере 700-800 тысяч евро в год. Прежнее предложение составляло 120 тысяч евро в год.

Нынешний контракт игрока истекает ближайшим летом и он получает 2,2 миллиона в год. В данный момент хавбек восстанавливается после тяжелой травмы колена.

В этом сезоне 28-летний Дзагоев провел за ЦСКА всего 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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