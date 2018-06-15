Цубербюлер: "Черчесов сработал блестяще"

Известный в прошлом швейцарский футболист Паскаль Цубербюлер прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Чемпионата Мира над национальной командой Саудовской Аравии.

"Могу поздравить сборную России с такой уверенной победой. Ваши футболисты не оставили сопернику никаких шансов, были очень сконцентрированны и грамотно воспользовались ошибками соперника в обороне. Блестяще сработал главный тренер команды Станислав Черчесов, выпустив на замену двух футболистов, которые сумели отличиться", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. | soccernews.ru