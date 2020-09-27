Culture PSG: Дракслер не перейдет в "Зенит"

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Culture PSG: Дракслер не перейдет в "Зенит"

Хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер не будет переходить в "Зенит". Об этом сообщает Culture PSG.

По данным источника, петербургский клуб заинтересован в покупке 27-летнего хавбека. "Зенит" активно занимается организацией трансфера.

Летом 2021 года Дракслер станет свободным агентом, поэтому он хочет этот сезон провести в ПСЖ.

Трансферная стоимость Дракслера - 24 миллиона евро.

А еще: "Зенит" не заинтересован в переходе Дракслера| http://soccernews.ru
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