Culture PSG: Дракслер не перейдет в "Зенит"

Хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер не будет переходить в "Зенит". Об этом сообщает Culture PSG.

По данным источника, петербургский клуб заинтересован в покупке 27-летнего хавбека. "Зенит" активно занимается организацией трансфера.

Летом 2021 года Дракслер станет свободным агентом, поэтому он хочет этот сезон провести в ПСЖ.

Трансферная стоимость Дракслера - 24 миллиона евро.

А еще: "Зенит" не заинтересован в переходе Дракслера| http://soccernews.ru