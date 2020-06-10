"ЦВБП-медиа": Дзагоев из-за травмы может выбыть на месяц

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"ЦВБП-медиа": Дзагоев из-за травмы может выбыть на месяц

Полузащитник ЦСКА Андрей Дзагоев может пропустить оставшиеся матчи РПЛ из-за травмы. Об этом сообщает "ЦВБП-медиа".

По данным источника, во вторник, 9 июня, легионеры клуба приступили к групповым тренировкам после двухнедельного карантина. Дзагоев, вероятно, выбыл на месяц. Футболист отсутствует на фотографиях с клубной тренировки.

Чемпионат РПЛ возобновится 19 июня. 20-го ЦСКА встретится с "Зенитом".

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