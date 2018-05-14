"Цвикау" – "Боруссия Д" - 4:4 (обзор)

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"Цвикау" – "Боруссия Д" - 4:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Цвикау" и дортмундской "Боруссией".  

Не пропустите: Гол Ярмоленко не помог "Боруссии" обыграть "Цвикау". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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