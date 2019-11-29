Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы
УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Вратарь: Ян Зоммер ("Боруссия Менхенгладбах");
Защитники: Джанер Эркин ("Бешикташ"), Георгиос Меркис (АПОЭЛ), Энцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага");
Полузащитники: Виктор Цыганков ("Динамо Киев"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Беньямин Вербич ("Динамо Киев");
Нападающие: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Венсан Абубакар ("Порту").
Цыганков и Вербич из @DynamoKyiv попали в Команду недели #ЛигаЕвропы— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 29, 2019
Кого не хватает, на ваш взгляд? pic.twitter.com/P09bqzmryC
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