Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Ян Зоммер ("Боруссия Менхенгладбах");

Защитники: Джанер Эркин ("Бешикташ"), Георгиос Меркис (АПОЭЛ), Энцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага");

Полузащитники: Виктор Цыганков ("Динамо Киев"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Беньямин Вербич ("Динамо Киев");

Нападающие: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Венсан Абубакар ("Порту").

Цыганков и Вербич из @DynamoKyiv попали в Команду недели #ЛигаЕвропы



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