"Цюрих" купил хавбека "Оренбурга"

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"Цюрих" купил хавбека "Оренбурга"

"Цюрих" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Дениса Поповича.

29-летний словенец перешёл в швейцарский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2022 года.

Попович выступал за "Оренбург" с 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

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