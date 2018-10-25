"Цюрих" обыграл "Байер", АЕК и "Лудогорец" сыграли вничью
Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе А. "Цюрих" дома переиграл "Байер", АЕК и "Лудогорец" разошлись миром.
"Цюрих" Швейцария – "Байер" Германия - 3:2 (1:0)
Голы: Маркезано, 44 - 1:0, Бельараби, 49 - 1:1, Бельараби, 53 - 1:2, Домгени, 59 - 2:2, Одей, 78 - 3:2
"Цюрих": Брехер, Макше, Бангура, Жанье, Рюэгг, Домгени, Крюэзю, Маркезано (Неф, 90), Винтер (Хелифи, 58), Кололи (Родригес, 79), Одей.
"Байер": Градецки, Драгович (Вайзер, 46), Венделл, Едвай, Бендер, Кор, Бендер, Хавертц, Бельараби, Бэйли (Брандт, 79), Телин (Фолланд, 46).
"АЕК" Кипр – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (1:1)
Голы: Лукоки, 7 - 0:1, Ларена, 25 (с пенальти)
АЕК: Рамирес, Гонсалес, Катала, Иоанну, Труйольс (Баррера, 72), Тричковски, Ларена, Тете (Гбайяра, 84), Хевел, Игор Силва, Янну (Толемесс, 63).
"Лудогорец": Ренан, Недялков, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Кристалдо, Кампаньяро (Гуральски, 62), Марселиньо, Дяков (Малангу, 81), Лукоки, Кешерю (Шверчок, 84).
Положение команд: Цюрих - 9, Байер - 6, Лудогорец, АЕК - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11