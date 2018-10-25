"Цюрих" обыграл "Байер", АЕК и "Лудогорец" сыграли вничью

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"Цюрих" обыграл "Байер", АЕК и "Лудогорец" сыграли вничью

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе А. "Цюрих" дома переиграл "Байер", АЕК и "Лудогорец" разошлись миром.

"Цюрих" Швейцария – "Байер" Германия - 3:2 (1:0)
Голы: Маркезано, 44 - 1:0, Бельараби, 49 - 1:1, Бельараби, 53 - 1:2, Домгени, 59 - 2:2, Одей, 78 - 3:2

"Цюрих": Брехер, Макше, Бангура, Жанье, Рюэгг, Домгени, Крюэзю, Маркезано (Неф, 90), Винтер (Хелифи, 58), Кололи (Родригес, 79), Одей.

"Байер": Градецки, Драгович (Вайзер, 46), Венделл, Едвай, Бендер, Кор, Бендер, Хавертц, Бельараби, Бэйли (Брандт, 79), Телин (Фолланд, 46).

"АЕК" Кипр – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (1:1)
Голы: Лукоки, 7 - 0:1, Ларена, 25 (с пенальти)

АЕК: Рамирес, Гонсалес, Катала, Иоанну, Труйольс (Баррера, 72), Тричковски, Ларена, Тете (Гбайяра, 84), Хевел, Игор Силва, Янну (Толемесс, 63).

"Лудогорец": Ренан, Недялков, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Кристалдо, Кампаньяро (Гуральски, 62), Марселиньо, Дяков (Малангу, 81), Лукоки, Кешерю (Шверчок, 84).

Положение команд: Цюрих - 9, Байер - 6, Лудогорец, АЕК - 1.

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