"Цюрих" стал обладателем Кубка Швейцарии

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"Цюрих" стал обладателем Кубка Швейцарии

В финальном матче Кубка Швейцарии "Цюрих" победил "Янг Бойз" со счётом 2:1 и стал обладателем трофея.

"Цюрих" – "Янг Бойз" - 2:1

Голы: Фрай, 11 - 1:0, Маркезано, 74 - 2:0, Сулеймани, 80 - 2:1.

Отметим, что "Цюрих" выиграл Кубок Швейцарии в десятый раз в истории.

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