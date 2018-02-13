"Цзянсу Сунин" близок к подписанию экс-защитника "Милана"

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"Цзянсу Сунин" близок к подписанию экс-защитника "Милана"

Бывший защитник "Милана" Габриэль Палетта может перейти в "Цзянсу Сунин", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, стороны практически согласовали условия сотрудничества. 31-летний итальянец в январе расторг контракт с "россонери" и сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что "Цзянсу Сунин" возглавляет соотечественник Палетты Фабио Капелло.

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