"Цзянсу Сунин" объявил о трансфере Муканджо

Форвард "Лорьяна" Бенжамен Муканджо стал игроком "Цзянсу Сунин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2019 года. В китайской команде 28-летний камерунец будет играть под номером 38.

Ранее сообщалось, что Муканджо входит в сферу интересов московского "Спартака".

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