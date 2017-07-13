"Цзянсу Сунин" объявил о трансфере Муканджо

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"Цзянсу Сунин" объявил о трансфере Муканджо

Форвард "Лорьяна" Бенжамен Муканджо стал игроком "Цзянсу Сунин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2019 года. В китайской команде 28-летний камерунец будет играть под номером 38.

Ранее сообщалось, что Муканджо входит в сферу интересов московского "Спартака".

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