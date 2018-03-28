"Цзянсу Сунин" объявил об отставке Капелло

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"Цзянсу Сунин" объявил об отставке Капелло"Цзянсу Сунин" уволил главного тренера команды Фабио Капелло, сообщает официальный сайт чемпионата Китая.

Решение было принято после того, как команда проиграла два из трех стартовых матчей первенства.

Экс-тренер сборной России возглавил "Цзянсу" в 2017 году. В первом сезоне его команда стала 12-й в чемпионате страны.

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