"Цзянсу Сунин" подписал экс-защитника "Милана"

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"Цзянсу Сунин" подписал экс-защитника "Милана"

"Цзянсу Сунин" объявил о переходе бывшего защитника "Милана" Габриэля Палетты.

32-летний итальянец присоединился к китайскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 31 декабря 2019 года.

Напомним, что Палетта расторг соглашение с "Миланом" в январе этого года и с тех пор оставался без команды.

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