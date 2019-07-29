"Цзянсу Сунин" подписал хорватского форварда. Шансы на трансфер Бэйла в китайский клуб близки к нулю

"Цзянсу Сунин" пошёл на шаг, который практически исключает переход в клуб вингера "Реала" Гарета Бэйла.

К китайской команде за 5 миллионов евро присоединился хорватский нападающий "Андерлехта" Иван Сантини.

Теперь в составе "Цзянсу Сунин" пять игроков, родившихся за пределами Поднебесной, что запрещено правилами местной лиги.

То есть клубу нужно с кем-то расстаться, чтобы вписаться в лимит. Скорее всего, уйдёт защитник Габриэль Палетта.

Между тем, чтобы купить Бэйла, "Цзянсу Сунин" придётся продать ещё одного легионера. Учитывая, что Сантини и экс-центрбек "Интера" Миранда только пришли в команду, остаются только бразилец Алекс Тейшейра и итальянец Эдер Мартинс. Но оба футболиста являются лидерами коллектива, поэтому их уход не рассматривается.

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