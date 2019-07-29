"Цзянсу Сунин" подписал хорватского форварда. Шансы на трансфер Бэйла в китайский клуб близки к нулю
"Цзянсу Сунин" пошёл на шаг, который практически исключает переход в клуб вингера "Реала" Гарета Бэйла.
К китайской команде за 5 миллионов евро присоединился хорватский нападающий "Андерлехта" Иван Сантини.
Теперь в составе "Цзянсу Сунин" пять игроков, родившихся за пределами Поднебесной, что запрещено правилами местной лиги.
То есть клубу нужно с кем-то расстаться, чтобы вписаться в лимит. Скорее всего, уйдёт защитник Габриэль Палетта.
Между тем, чтобы купить Бэйла, "Цзянсу Сунин" придётся продать ещё одного легионера. Учитывая, что Сантини и экс-центрбек "Интера" Миранда только пришли в команду, остаются только бразилец Алекс Тейшейра и итальянец Эдер Мартинс. Но оба футболиста являются лидерами коллектива, поэтому их уход не рассматривается.
Не пропустите: Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
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|4
|Шандонг Луненг
|20
|34
|5
|Цзянсу Шунтиан
|20
|29
|6
|Чонгцинь Лифан
|20
|28
|7
|Хубеи Люйин
|20
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|Далянь Ифан
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|Хенан Цзяние
|20
|24
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|Чангша Гинде
|20
|24
|11
|Тянцзин Теда
|20
|23
|12
|Шанхай Шенхуа
|20
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|Хэбэй Чайна Форчун
|20
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|Tianjin Quanjian
|20
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|15
|Шенджен Руби
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|Шаанси Чанба
|20
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