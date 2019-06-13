Д. Комбаров близок у переходу в "Крылья Советов"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет клуб и перейдет в "Крылья Советов", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, самарский клуб возьмет футболиста в аренду на год. Контракт игрока с "красно-белыми" истекает летом 2020 года, поэтому он, по всей видимости, уже не сыграет за "Спартак".

В минувшем сезоне 32-летний Комбаров провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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