Д. Комбаров - о Каррере: "Говорить с ним - то же самое, что со столбом"

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением об экс-наставнике московского клуба Массимо Каррере.

"Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель: заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушакова в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в "Спартаке". Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.

С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и все. Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал — это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет — только в его голове будет другое", - приводит слова Комбарова Sport24.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского специалиста московский клуб в 2017 году становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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