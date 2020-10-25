Д. Комбаров: "Сделал ставку для себя, что Хабиб победит удушающим приемом во 2-м раунде"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказался о бое UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи.
Напомним, Хабиб выиграл 29 из 29 боев в смешанных единоборствах, в третий раз защитил чемпионский пояс и сразу после боя объявил о завершении карьеры.
"Каким я вижу дивизион дальше? Я так далеко не смотрю. Но хочу сказать, что это величайший уход Хабиба. Те слова, которые он сказал после боя, а я уверен, что он сдержит свое слово… То, что он пообещал своей матери закончить свою карьеру в UFC - он ее закончил славно. Хабиб - великий.
Что касается самого боя, с начала первого раунда минуты полторы они присматривались друг к другу. После этого Хабиб начал забирать пространство, давить. Видно, что Гейджи психологически сломался", - цитирует Комбарова Metaratings.
А еще: "Спартак" показал, как игроки смотрят бой Хабиба с Гэтжи| http://soccernews.ru
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