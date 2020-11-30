Д. Комбаров: "Устройте Дзюбе и Соболеву баттл или челлендж, пусть выяснят, кто техничнее"
Игрок "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал конфликт между форвардами сборной России Александром Соболевым и Артемом Дзюбой.
Футболист предложил провести между игроками баттл.
"Когда я приехал в Самару на первый сбор и увидел Соболева, то подумал: "Это что за топор вообще?" Понятно, что у него где-то не получалось: сборы, форму не набрал, где-то мяч отскакивает от него. Потом сезон начался - и попер. За все цепляется, все забирает, везде успевает. Самое главное, продуктивные и качественные действия именно вперед, начал забивать. Такое бывает, на самом деле. Я видел многих футболистов, которые на сборах вообще ничего не показывали, а потом в сезоне включались.
Габариты у них (Дзюбы и Соболева) практически одинаковые. Что касается игры, то они тоже похожи в каком-то плане. Любят принимать мячи спиной к воротам. У них это хорошо получается, они используют свои лучшие качества.
Устройте им баттл или челлендж. Пусть выяснят, кто техничнее. Но меня не надо, они там рядом не стояли со мной", - сказал Комбаров.
Сообщалось, что конфликт произошел из-за того, что Соболев вел себя непрофессионально на поле, по мнению Дзюбы.
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