Д. Комбаров: "Возможно, буду играть до 40 лет"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился планами на будущее.

"Я собираюсь играть как можно дольше. Возможно, буду играть до 40 лет. Если конечно здоровье будет позволять. Понимаю, что если буду демонстрировать достойный уровень, то могут вызвать в сборную.

Пропуск ЧМ-2018? Я не обижаюсь на Черчесова. Как мы видим, он собрал сильную команду, которая хорошо выступила на мундиале и уже вышла на Евро-2020.

Сейчас все мои мысли о футболе. Я получаю тренерскую лицензию, может в будущем буду тренировать", - заявил Комбаров.

В этом сезоне Комбаров принял участие в 12 играх во всех турнирах.

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