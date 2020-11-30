Д. Комбаров заявил, что он против присвоения Хабибу звания Героя России

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что не хочет, чтобы действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову присвоили звания Героя России.

"Героя России?! Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС. Но герои для меня - это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои.

Величайший - да. Но Карелин все-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идет вперед, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными", - рассказал футболист в интервью Sport24.

В начале ноября в Госдуме предложили присвоить спортсмену звание Героя России.

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