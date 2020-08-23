"Да!" Джорджина заинтриговала фанатов загадочным фото с Роналду
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась загадочным фото с футболистом.
"Да!" - написала Родригес на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию в платье. Роналду на фото в рубашке и очках.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Криштиану Роналду выложил новую фотографию с отдыха со своей девушкой. | http://soccernews.ru
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