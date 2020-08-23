"Да!" Джорджина заинтриговала фанатов загадочным фото с Роналду

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"Да!" Джорджина заинтриговала фанатов загадочным фото с Роналду

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась загадочным фото с футболистом.

"Да!" - написала Родригес на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию в платье. Роналду на фото в рубашке и очках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YESSS

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.

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