Даблин: "Лукаку совсем немного отстает от Кейна"

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Даблин: "Лукаку совсем немного отстает от Кейна"Известный форвард Дион Даблин считает, что у новичка "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку есть все для того, чтобы сравняться с Харри Кейном из "Тоттенхэма". 

"Я не думаю, что у Лукаку есть какие-то слабые места как у центрфорварда. Харри Кейн делает все, что необходимо в этом амплуа, Лукаку совсем немного отстает от него. 

В то же время, я считаю его самым талантливым молодым игроком премьер-лиги, он может значительно прибавить.

Он хочет выигрывать, и Моуринью найдет способ извлечь из него максимум. Это очень хороший центрфорвард, который может забивать", – сказал Даблин. 

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