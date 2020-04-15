"Дает всем просраться". Шнур высказался о поведении Уткина

Теги василий уткин

"Дает всем просраться". Шнур высказался о поведении Уткина

Известный музыкант Сергей Шнуров поддержал журналиста Василия Уткина, который регулярно конфликтует с генеральным директором "Матч ТВ" Тиной Канделаки, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и другими людьми в социальных сетях.

"Вася — молодец. Дает всем просраться, не унывает, нашел себя. Является классным раздражителем. Молодец! Пускай всех оскорбляет, я только за!" — сказал Шнур в беседе с главным тренером юношеской сборной России Александром Кержаковым.

Не пропустите: Уткин в грубой форме ответил Соловьеву за критику в свой адрес. | http://soccernews.ru
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