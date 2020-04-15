"Дает всем просраться". Шнур высказался о поведении Уткина
Известный музыкант Сергей Шнуров поддержал журналиста Василия Уткина, который регулярно конфликтует с генеральным директором "Матч ТВ" Тиной Канделаки, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и другими людьми в социальных сетях.
"Вася — молодец. Дает всем просраться, не унывает, нашел себя. Является классным раздражителем. Молодец! Пускай всех оскорбляет, я только за!" — сказал Шнур в беседе с главным тренером юношеской сборной России Александром Кержаковым.
Не пропустите: Уткин в грубой форме ответил Соловьеву за критику в свой адрес. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|Крылья Советов
|22
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|16
|Ахмат
|22
|20