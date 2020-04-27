Daily Mail назвал лучшего игрока сезона в АПЛ

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим игроком АПЛ в сезоне 2019/20 по версии таблоида Daily Mail.

29-летний хавбек забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 25 матчах чемпионата, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Звания лучшего молодого игрока Премьер-лиги по версии Daily Mail удостоился правый защитник "красных" Трент Александр-Арнольд.

В активе фулбека в текущем розыгрыше турнира 2 забитых мяча и 13 результативных передач в 29 играх.

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