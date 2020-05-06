Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая

Возобновление чемпионата Германии снова перенесено, утверждает Daily Mail.

Новая дата рестарта сезона - 22 мая. К такому решению пришло правительство Германии.

Отметим, что команды уже приступили к тренировкам, однако правительство считает, что футболисты должны снова уйти на двухнедельный карантин перед началом сезона. Это может принять форму тренировочного лагеря.

Ранее стало известно, что в 36 немецких клубах диагностировано 10 положительных тестов на коронавирус.

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