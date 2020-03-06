Daily Mail: "Ювентус" хочет пригласить Зидана этим летом
"Ювентус" готов пригласить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, утверждает Daily Mail.
По данным источника, туринцы готовы пригласить 47-летнего специалиста, заключив трехлетний контракт с окладом в 8 миллионов евро в год. Это максимальная сумма, предусмотренная корпоративной политикой клуба в отношении зарплаты тренера.
Так как между руководством мадридского и туринского клуба хорошие взаимоотношения, "Ювентусу" не придется выплачивать компенсацию.
Напомним, Зидан играл в "Ювнгтусе" с 1996 по 2001 год.
Не пропустите: "Реал" может уволить Зидана и подыскал ему замену| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара
-
"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами
-
"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса
-
Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"
-
В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил
Лента новостей
-
Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины
-
"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара
-
1
Daily Mail: "Ювентус" хочет пригласить Зидана этим летом
-
1
Полузащитник "Барселоны" Артур получил травму лодыжки
-
1
"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами
-
1
Футболист "Гэлакси" признался, что ему было неприятно играть с Ибрагимовичем
-
1
Гвардиола поделился мыслями о хавбеке "МЮ" Бруну Фернандеше
-
1
Тухель заявил, что не боится выпускать Неймара в матче со "Страсбуром"
-
2
Президент "Урала" сказал, что "Шинник" компенсирует клубу затраты на поездку в Ярославль
-
1
Радимов заявил, что форвард "Арсенала" Луценко сильнее нападающего "Спартака" Соболева
-
1
"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса
-
1
Фабио Капелло высказался о психологическом состоянии Роналду перед матчем с "Интером"
-
1
"Эвертон" объявил о заключении нового пятилетнего контракта с Калверт-Льюином
-
2
Третий комплект формы "Барселоны" в следующем сезоне будет розовым
-
1
Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"
-
1
Нани: "Сказал Фернандешу: "Не надо выбирать "Сити". Только "Манчестер Юнайтед"
-
1
Серия А назвала даты двух матчей с участием "Ювентуса"
-
4
Юрист: "Сейчас больше аргументов, чтобы провести матч "Зенит" - "Спартак" в Питере"
-
1
В сезоне-2020/21 в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы линии офсайдов сделают шире
-
1
Моуринью признался, что не взял бы в команду Жозе Моуринью-игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14