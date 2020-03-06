Daily Mail: "Ювентус" хочет пригласить Зидана этим летом

"Ювентус" готов пригласить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, утверждает Daily Mail.

По данным источника, туринцы готовы пригласить 47-летнего специалиста, заключив трехлетний контракт с окладом в 8 миллионов евро в год. Это максимальная сумма, предусмотренная корпоративной политикой клуба в отношении зарплаты тренера.

Так как между руководством мадридского и туринского клуба хорошие взаимоотношения, "Ювентусу" не придется выплачивать компенсацию.

Напомним, Зидан играл в "Ювнгтусе" с 1996 по 2001 год.

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